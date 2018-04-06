В Якутии дети получили ожоги глаз при кварцевании комнаты детсада

В Якутии проверяют информацию об инциденте в детском саду города Нерюнгри, где 20 малышей подверглись воздействию ультрафиолетового излучения во время кварцевания одной из комнат.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в местных СМИ появилась информация о том, что воспитатели детсада не обеспечили изоляцию помещения от детей, в результате чего около 20 воспитанников были доставлены в медучреждения для обследования на предмет ожогов сетчатки и конъюнктивы.

СМИ сообщили, что инцидент произошел еще 30 марта. Одиннадцать детей в возрасте 3-4 года получили ожоги глаз, после чего их направили на амбулаторное лечение.