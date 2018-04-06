На Псковском озере автомобиль с людьми провалился под лед

Автомобиль с людьми провалился под лед Псковского озера.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Псковской области, инцидент произошел еще вечером 5 апреля. На следующий день водолазы извлекли тело погибшего из воды.

Им оказался 42-летний местный житель. Он был пассажиром. Сейчас следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

Межу тем, еще в марте региональные спасатели предупреждало о запрете выхода и выезда людей на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.