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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 5
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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На Псковском озере автомобиль с людьми провалился под лед
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Автомобиль с людьми провалился под лед Псковского озера.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Псковской области, инцидент произошел еще вечером 5 апреля. На следующий день водолазы извлекли тело погибшего из воды.

Им оказался 42-летний местный житель. Он был пассажиром. Сейчас следователи работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства инцидента.

Межу тем, еще в марте региональные спасатели предупреждало о запрете выхода и выезда людей на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

(2018)|Фото: СУ СКР по Псковской области

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06.04.2018 00:39 Мск | Денис Линов
02:39 Екб


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На Псковском озере автомобиль с людьми провалился под лед
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