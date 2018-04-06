Небензя призвал американские власти вернуть отобранную у России дипсобственность

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал власти США вернуть незаконно отобранную дипломатическую собственность.

"У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Мы призываем США ответственно относиться к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем", — сказал Василий Небензя.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов не исключил возможность иска по дипсобственности в Сиэтле, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, Госдеп потребовал передачи генконсульства РФ в Сан-Франциско, торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Также власти США отклонили около 20 запросов России на посещение и проверку российских дипломатических объектов в Нью-Йорке, доступ к которым закрыли в декабре 2016 г.