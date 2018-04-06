Убийцу "беркутовцев" амнистируют на Украине

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила новое подозрение участнику "евромайдана" Ивану Бубенчику и сняла с него прежнее подозрение в убийстве сотрудников "Беркута". Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Бубенчику сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. С него снято подозрение по ст. 115 (умышленное убийство).

Новое же подозрение подпадает под действие закона об амнистии участников переворота, принятом Верховной радой 21 февраля 2014 года. Фактически своим решением ГПУ оправдала убийство сотрудников "Беркута" боевиками "евромайдана".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Бубенчик признал, что 20 февраля 2014 года расстрелял из автомата Калашникова двух командиров "Беркута".