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Поддержкой качканарского завода "Металлист" предлагают заняться Абрамовичу
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Качканарский завод &quot;Металлист&quot;, авито, готовый бизнес, продажа (2018) | Фото: avito.ru

Обстановка вокруг качканарского завод "Металлист" накаляется. Работники предприятия решили выйти на несогласованный митинг 8 апреля. По словам одного из организаторов этой протестной акции, депутата думы Качканарского округа Габбаса Даутова, порядка 550 человек сидят без работы и денег. Митинг - единственный способ обратить внимание властей на эту ситуацию.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU депутат пояснил, что власти митинг не согласовали, но люди всё равно соберутся, чтобы добиться справедливости.

"А какому чиновнику понравится то, что люди выйдут на улицу? Если жители митингуют, значит, чиновники не работают", - пояснил Даутов.

В марте был опубликован ответ от министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, что деньги из казны региона на поддержку актива выделяться не будут.

"Пересторонин говорил, что они там занимаются "Металлистом", решают проблемы по газу, ищут инвесторов, в общем, отписка, что они держат эту ситуацию на контроле. А что делать с людьми, которые пошли под сокращение и остались без работы? Порядка 550 человек. Мы вынуждены были принять определенные меры", - рассказал депутат.

На днях в Качканар приехала рабочая комиссия во главе с министром промышленности региона и сотрудниками СКР. Но о том, что люди сидят без денег и работы, стало известно ещё в декабре 2017 года. Лучше поздно, чем никогда? Или митинг привлёк внимание?

"Приезжали, да, а толку? Ну, поговорили, сказали, что меры принимаются. Этими мерами ребёнка не накормишь. До какой поры ждать? Хорошо, выплатят им заработную плату, а если люди останутся без работы? Мы сторонники того, чтобы завод сохранили, чтобы рассмотрели вопрос о поиске новых директоров", - прокомментировал Даутов.

На данный момент завод стоит, потому что нет оборотных средств. Депутат предлагает обратиться к Роману Абрамовичу - собственнику "Евраза", чтобы входящий в холдинг Качканарский ГОК выкупил "Металлист".

"Металлист" ведь строился, как ремонтная база ГОКа. Почему бы не рассмотреть вопрос о том, чтобы выкупить завод? Конечно, завод выставляли на сайт "Авито", но его никто не хочет выкупать по реальной цене. Все ждут, когда предприятие обанкротится, чтобы потом купить", - предлагает Даутов.

Как сообщили Накануне.RU сами рабочие "Металлиста", на митинг они пойдут в любом случае.

Напомним, что работники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто.

абрамович роман аркадьевич(2005)|Фото: Reuters

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06.04.2018 08:04 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
10:04 Екб


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