В Балашихе хозяева летнего домика нашли в душе тело мертвого мальчика

В Балашихе в летнем дачном домике обнаружено тело новорожденного мальчика.

По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что тело новорожденного ребенка находилось в летнем душе одного из дачных участков Балашихинского района, ребенка обнаружили хозяева дачного дома. В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств происшедшего. Тело новорожденного направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти", - добавили в СК.