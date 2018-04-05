Члены МБВ положительно оценили готовность Екатеринбурга к проведению ЭКСПО-2025

Члены инспекционной комиссии Международного бюро выставок положительно оценили опыт Екатеринбурга по проведению крупных мероприятий и назвали проект ЭКСПО-2025 целесообразным с экономической и политической точек зрения, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы Среднего Урала.

Инспекторы МБВ прибыли в Россию для оценки готовности Екатеринбурга к принятию ЭКСПО-2025. 3 и 4 апреля они работали в Свердловской области, а 5 апреля посетили с рабочим визитом Москву, где встретились с президентом России Владимиром Путиным.

Итоги весьма напряженной работы председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой и заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес подвели на пресс-конференции в российской столице. На вопросы журналистов ответил также губернатор Евгений Куйвашев.

"Наши предварительные результаты являются очень положительными. Проект проведения выставки в Екатеринбурге является целесообразным, имеет обоснования и поддержку со стороны федерального правительства. За время нашей работы мы отметили также поддержку политических групп и гражданского общества", - отметил Чой.

Он назвал российский проект сильным и сообщил, что это будет отражено в итоговом отчете, который будет представлен членам Международного бюро выставок. Джай-Чул Чой также подчеркнул, что целью визита комиссии стало не сравнение российской заявки с другими, а оценка потенциала города и государства в свете участия в борьбе за ЭКСПО.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что за три дня работы российская сторона ответила на сотни вопросов, заданных инспекторами МБВ - о городе, его истории, планах, проектах и потенциале.

"Мы сегодня не просто открыты всем новым идеям. Мы сами хотим стать магнитом, который притянет самые передовые технологические разработки для того, чтобы они воплотились в жизнь у нас, на Урале", - отметил губернатор.

Он сообщил также, что недавнее социологическое исследование, проведенное в Свердловской области, показало: более 90% уральцев знают о том, что такое Всемирная универсальная выставка. До 80% жителей региона уверены, что Екатеринбург уже сейчас готов принимать самые статусные международные мероприятия.