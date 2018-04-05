Порошенко: Не позволю продать Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не допустит "парада суверенитетов" в областях. Так он прокомментировал обращения областных советов с просьбой ввести прямые выборы губернаторов или заключить соглашения с Киевом о разделе полномочий.

"Безответственные политиканы недавно пытались запустить что-то вроде "парада суверенитетов". Я этого никогда не позволю! Сегодня они требуют соглашений, завтра - продадут Украину. Этого не будет", - заявил Порошенко.

Также он сообщил, что правительство разработало конституционные изменения по децентрализации. Согласно им, на Украине предполагается ввести трехуровневую систему территориального устройства: региональный уровень (области), субрегиональный (районы) и базовый (общины).

При этом вопрос децентрализации постоянно муссируется Киевом еще с весны 2014 года, но так и не решен до сих пор. Предлагаемые же изменения по существу ничего не изменяют в территориальном устройстве и разграничении полномочий.