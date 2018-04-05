На Широкой речке появится "бизнес-кампус" с офисами, апартаментами и скалодромом

Новый Арбат, среда для креативного кластера и бизнес-кампус: сегодня архитекторы представили свои проекты по обустройству территории напротив нынешнего офиса компании "СКБ контур" в Екатеринбурге. Каким будет "Контур-парк", конкурсная комиссия решит 12 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Контур-парк" – проект компании "СКБ контур", запущенный в 2017 г. после начала строительства второй очереди офисного здания в районе Широкой Речки в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Проект предполагает обустройство территории 16,8 га в границах улиц Пихтовой – Малопрудной – Суходольской. На этом участке должны появиться офисы на 3 тыс. сотрудников, парковки для каждого второго сотрудника, детский сад на 150 детей, кампус компьютерных технологий на 500 человек, спортивные площадки и дорожки, а также уникальный для России крытый скалодром с трассами внутри и снаружи – аналог скалодрома в австрийском Инсбруке.

Сегодняшняя презентация показала, что "Контур-парк" может быть разным. Архитекторы представили свое видение "визитной карточки" района.

Первым выступил представитель московского архитектурного бюро "Т+Т Архитектс" с амбициозным заявлением: "Нам нужен парадный фасад! Нам нужен новый Арбат, как в Москве, лицо квартала".

В офисном здании, по мнению архитектора, должен быть атриум – он объединит пространство и создаст взаимодействие сотрудников. Такое решение в проекте московского бюро повторяет по всех четырех офисных корпусах.

Атриум создает коммуникацию

"Атриум - средство коммуникации между этажами, он создает ощущение, что ты работаешь не один, а в команде!" – заметил представитель "Т+Т Архитектс".

Под офисниками – паркинги на 650 машиномест.

"Вишенками на торте" он назвал образовательный центр, который станет доминантой для северных и южных видовых точек, и скалодром.

Парк бюро предлагает открыть для всех желающих, объясняя это "концепцией открытости". К слову, такое же решение и в остальных проектах.

Отметим, что для удобства перемещения в офисах современных зарубежных компаний, а с недавних пор и некоторых российских, сотрудники используют самокаты, скейты, сегвеи и даже велосипеды. Во всех представленных сегодня проектах это учтено.

Екатеринбургское архитектурное бюро "Гордеев – Демидов" видит "Контур-парк" воротами в активно застраивающийся район, каким является Широкая речка и Академический.

"Научно-производственный кластер такого уровня – это драйвер развития территории. Широкая речка – это там, где "Контур-парк". Это важно", - обозначил основную идею проекта представитель бюро Даниил.

Между офисными зданиями, по проекту "Гордеева-Демидова", - переходы с панорамным остеклением.

"Контур-парк" должен стать средой для нового креативного класса, считают архитекторы екатеринбургского бюро "Ин.форм".

Широкая речка и Академический – периферийные районы, которые не зависят от структуры остального Екатеринбурга, поэтому территория должна развиваться как самодостаточная, рассказал руководитель бюро Тимур Абдуллаев. Арбат тут не подходит, считает архитектор.

"Мы должны думать об устойчивом развитии этой территории и не рассматривать ее как законченный проект", - отметил он.

Архитекторы отказались от урбанизации природного парка в пользу ландшафтного эко-дизайна, который к тому же не потребует "супер высоких бюджетов".

Хотя "СКБ контур" и не просил конгресс-холл, все архитекторы сочли его насущной необходимостью. Поэтому для проведения массовых мероприятий в каждом проекте предусмотрен зал на 5 тыс. человек.

Четвертными выступили представители уральской проектной компании "Красная линия", которая разрабатывала концепцию нынешних офисов "СКБ контур" в Екатеринбурге.

Архитекторы прибегли к традиционному делению на зоны, их четыре: офисная, апартаменты с детским садом, образовательная и научно-производственная.

"Красная линия" отказалась от подземных паркингов ради экономии.

Последними выступили представили ЛСР. Их проект вызвал больше всего вопросов.

Чтобы построить офис для "СКБ контура" архитекторы изучили бизнес-кампусы Facebook, Google и Apple.

"Переходы – это не наша тема, это не для нашего климата, тем более они разделяют людей, а не объединяют", - сказал один из докладчиков.

Задачу по соединению большого коллектива "СКБ контура" архитекторы решили при помощи диаграммы Вороного.

"У нас нет классического функционирования зон. Это все парк, и здания находятся в парке. Между зданиями расположены спортивные площади, километровая беговая дорожка", - добавил представитель ЛСР Евгений.

Поскольку штаб-квартира "СКБ контура" находится в Екатеринбурге, ЛСР решили обыграть это привязкой к уральской тематике. Поэтому все корпуса носят названия уральских гор.

Многих заинтересовало расположение детского сада: в проекте он обозначен на первом плане, сразу на въезде в "Контур-парк". Это решение было предметом спора в компании, признались докладчики.

"Это чтобы оставлять детей по пути на работу, сразу, как только въезжаешь в офис", - сыронизировал архитектор.

ЛСР учли особенности уральского климата, из-за которого зима длится по полгода, и поместили в центр парка зимний сад.

Члены конкурсной комиссии поинтересовались, не долго ли идти человеку от самого дальнего корпуса к парковке. Оказалось, что это расстояние в 500 м.

Авторы проекта предполагали, что человек дойдет с парковки до ближайшего корпуса, а там "пересядет" на самокат или скейт. "Проехать можно по первому этажу!" – пояснили архитекторы.

Члены комиссии согласились с тем, что отдельно стоящие паркинги экономичнее, но вот удобнее ли – вопрос.

Вид до и после

ЛСР отказались еще от одного удобства - лифтов. "Пройти по лестнице удобнее, чем ждать лифт", - заверили докладчики.

Руководитель проекта "Контур-парк" Андрей Михайлов не стал выделять ни один из проектов: в каждом есть свои плюсы и минусы.

"Уровень подготовки, на мой взгляд, довольно неравномерный. Две-три компании сильно выделяются в лучшую сторону по сравнению с другими. Интересные идеи с атриумами, но, с одной стороны, для нас это удорожание и потеря некоторого пространства, а с другой – это плюс, направленный на развитие коммуникации. В этом есть изюминка", - прокомментировал журналистам сегодняшнюю презентацию Андрей Михайлов.

Обустройство офисного пространства "Контур-парка" обойдется в 5 млрд руб. Это не считая детский сад и скалодром. По словам Михайлова, конкурсная комиссия примет решение 12 апреля.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков отказался назвать наиболее сильный, с его точки зрения, проект.

"Каждый представленный конкурсный проект имеет свои ценности. Везде есть свои плюсы и минусы. Говорить, что что-то попало в точку, а что-то нет, нельзя.Тем более жюри - это коллективный орган, жюри решит", - сказал Андрей Молоков корреспонденту Накануне.RU.

"Контур-парк" появится на пустыре между Малопрудной и Пихтовой

Отметим, что "Контур-парк" получил высокую оценку губернатора Свердловской области: Евгений Куйвашев признал его масштабным инвестиционным проектом. Территория будет обустроена за счет собственных средств компании и государственно-частного партнерства. Первые объекты должны появиться в 2022 г., а весь проект рассчитан на срок до 2030 г.