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05.04.2018
политика  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


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05.04.2018
общество ;
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Стрельба в центре Екатеринбурга произошла из-за конфликта водителей
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травматический пистолет &quot;Гроза&quot; (2016) | Фото: 24puli.ru

Стрельба в центре Екатеринбурга, на улице Пушкина, произошла из-за конфликта водителей, один из которых не мог проехать во дворе.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня днем около 15.00 водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла "Scoda" с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли.

Ссора быстро переросла в драку, а затем водители чешской машины пустили в ход травматический пистолет, началась беспорядочная стрельба.

Но даже раненый в разные части тела водитель "Volkswagen" сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику.

Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в ГКБ № 23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе.

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05.04.2018 17:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 15:40 Мск
Разборки, как в 90-е. В центре Екатеринбурга расстреляли мужчину








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Стрельба в центре Екатеринбурга произошла из-за конфликта водителей
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