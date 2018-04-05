Стрельба в центре Екатеринбурга произошла из-за конфликта водителей

Стрельба в центре Екатеринбурга, на улице Пушкина, произошла из-за конфликта водителей, один из которых не мог проехать во дворе.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня днем около 15.00 водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла "Scoda" с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли.

Ссора быстро переросла в драку, а затем водители чешской машины пустили в ход травматический пистолет, началась беспорядочная стрельба.

Но даже раненый в разные части тела водитель "Volkswagen" сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику.

Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в ГКБ № 23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе.