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политика  |  комментариев: 4
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общество ;
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Суд постановил закрыть и рекультивировать сургутский полигон ТБО
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иммиграция, птица, птицы, юг (2016) | Фото:http://gotoroad.ru

Сургутская транспортная прокуратура выиграла судебное дело против СГ МУП "СКЦ Природа" о запрете эксплуатации полигона ТБО и проведении мероприятий по рекультивации земельного участка. Суд счел полигон, расположенный вблизи сургутского аэропорта, незаконным, передает корреспондент Накануне.RU.

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С иском обратился сургутский транспортный прокурор по апелляционному представлению прокурора на решение Сургутского городского суда от 11 октября 2017 г. Судебная коллегия приняла решение:запретить эксплуатацию полигона твердо-бытовых отходов, расположенного близ Восточно-Сургутского месторождения нефти и обязать организацию по истечении 90 суток с момента вступления решения суда в законную силу произвести рекультивацию земельного участка.

Напомним, проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в части расположения вблизи аэропорта Сургута полигона проводила транспортная прокуратура. Было установлено, что полигон находится на расстоянии 14 700 м, в то время как законом запрещено размещать подобные объекты ближе, чем в 15 км от контрольной точки аэродрома. В аэропорту Сургута отмечали, что полигон привлекает птиц: 13 мая 2017 г. обнаружено столкновение воздушного судна с птицей, при котором имелись множественные вмятины; 14 июля 2017 года по докладу экипажа Boeing-738 после полетного осмотра в районе левого крыла попадание птицы. Аналогичные случаи столкновения птиц с воздушными судами фиксировались в 2016 г. Кроме того, размещение полигона ТБО не согласовано с собственником аэродрома.

На такое соседство обратил внимание "Зеленый фронт" Югры. Апелляционная инстанция учла акт геодезического измерения, проведенного прокуратурой с привлечением специалистов, а также отчет об эколого-орнитологической обстановке территории аэродрома Сургута и его окрестностей, в соответствии с которым ряд видов птиц создают опасность для полетов воздушных судов.

"Считаю, что судом было принято верное решение, поскольку в предыдущем заседании суда в октябре не были учтены обоснованные доводы прокуратуры и результаты геодезических измерений. Если полигон создает реальную угрозу для воздушной безопасности, он должен быть закрыт и рекультивирован, даже несмотря на то, что власти региона не смогли найти ему альтернативу, да и в принципе провалили федеральный проект по обращению с отходами", - отметил председатель МОО "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов.

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05.04.2018 16:23 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
18:23 Екб


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Суд постановил закрыть и рекультивировать сургутский полигон ТБО
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