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политика  |  комментариев: 4
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от издателя  |  комментариев: 2


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В Березниках появилась новая клиника
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Стетоскоп больница (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Березниках создано новое медицинское учреждение "Краевая больница им. академика Вагнера". В одно медицинское учреждение объединились "Городская больница им.Вагнера", "Детская городская больница", поликлиники Березников и Усольская районная больница. На сегодня объединенное учреждение — самое крупное лечебно-профилактическое учреждение в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Ранее губернатор Максим Решетников пояснял целесообразность объединительных процессов с точки зрения экономии. Это позволит сократить расходы медучреждений на административный персонал и перераспределить средства на заработную плату медицинскому персоналу.

В рамках реорганизации два отделения общей терапии Березниковской больницы отделения гастроэнтерологии и кардиологии были переведены из старого здания по адресу ул. Деменева, 12 в здание по адресу ул. Ломоносова, 102. Таким образом, в одном стационаре сформирована полноценная диагностическая база, что, в свою очередь, открывает больше возможностей для проведения плановых операций и ранней реабилитации пациентов. Лаборатория также стала централизованной. Все анализы теперь будут обрабатываться в одном месте.

"Для нас главная задача реорганизации — максимально приблизить медицинскую помощь к населению, чтобы она стала доступнее и могла быть оказана в любом месте на высоком уровне", — отметил главный врач Краевой больницы имени Вагнера Михаил Суханов.

Сэкономленные за счет повышения эффективности работы средства учреждение планирует направлять на увеличение заработной платы медицинских работников и покупку современного оборудования.

Стетоскоп больница(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Больница уже начала активно работать по новым для себя направлениям. Так, в декабре прошлого года впервые в Березниках провели сложные операции по установке кардиостимуляторов. Также впервые были проведены эндоскопические операции у детей. Каждую неделю в Березники приезжают пермские врачи, которые проводят офтальмологические операции. Уже скоро больница получит лицензии еще на четыре новых вида деятельности, которые позволят оказывать высокотехнологичную помощь по урологии, онкологии, комбустиологии (ожоговое отделение), а также ортопедии и травматологии.

Отметим, Усольская центральная больница, как лечебное учреждение, остается, и все ее отделения продолжают функционировать, но уже в составе нового лечебного учреждения. Вскоре в медучреждении начнет работать дневной и круглосуточный стационары.

Напомним, сегодня в регионе реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения: это и решение вопросов кадрового дефицита в медицине, и "финансовое оздоровление" учреждений, "перезагрузка" поликлиник и приведение медицинских учреждений в нормативное состояние.

Объединение медицинских учреждений в Березниках – один из примеров масштабной программы преобразований. Объединительные процессы проходят также на территории Кизеловского угольного бассейна. С больницами Губахинского, Кизеловского, Гремячинского муниципальных образований объединилась Пермская городская клиническая больница №4.

В результате объединения в территории КУБа из Перми начали приезжать узкие медицинские специалисты. Их консультации получают тысячи жителей населенных пунктов. Также в медучреждениях Кизеловского угольного бассейна был обновлен автопарк машин "скорой" помощи и "неотложки".

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05.04.2018 16:31 Мск | Березники | Михаил Лукашкин
18:31 Екб


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В Березниках появилась новая клиника
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