Прикамский госжилнадзор нашел нарушения в работе УК, с дома которой упал снег на младенца

После падения льда на девятимесячную пермячку инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края провела внеплановую выездную проверку управляющей компании "Гарант", сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной службы по тарифам.

4 апреля был проверен дом по ул. Маршала Рыбалко. Именно с этого дома на коляску с ребенком обрушилась снежная масса. Инспектор обнаружил снежный свес на торце дома, а также несколько сосулек над вторым подъездом. Управляющей компании были выданы предписания устранить нарушения в ближайшее время.

Напомним, 2 апреля, с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на девятимесячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. Власти города предположили, что ледяная глыба обрушилась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Сегодня были задержаны директор управляющей компании "Гарант" Алексей Рямов и инженер этой же организации, которая обслуживает дом.