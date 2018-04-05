Фонд развития промышленности одобрил свердловскому предприятию заем в полмиллиарда рублей

Австрийско-немецкое предприятие "Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус" будет выпускать в Нижнем Тагиле химию для сложных отливок из сплавов. Общая стоимость проекта составляет 1,18 миллиардов рублей, из них заем фонда развития промышленности - 490 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФРП.

"Экспертный совет фонда развития промышленности одобрил предприятию "Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус" заем на производство материалов для изготовления песчаных форм и стержней", - приводятся в сообщении слова директора фонда развития промышленности Романа Петруца.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Свердловской области, министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин отметил, что привлеченные средства позволят реализовать один из крупнейших промышленных проектов.

"Тот факт, что свердловскому предприятию одобрен практически максимально возможный заем, говорит о высоком уровне проработки проекта и его значимости не только для нашего региона, но для страны в целом. Развитие промышленных мощностей позволит выполнить показатели, обозначенные в программе развития, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым "Пятилетка развития". В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении с этим предприятием специального инвестиционного контракта", - отметил глава Минпромнауки региона.

С помощью новой продукции "УХП-ХА" станет возможным выпуск особо сложного литья, которое востребовано в станко- и двигателестроении.

"Реализация проекта позволяет локализовать в России производство связующих по технологии Cold-Box Amin, которые сегодня не выпускаются в России, обеспечить стабильные поставки высококачественных материалов для литейных производств в автомобильной промышленности и машиностроении. При участии ФРП у "Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус" появляется возможность построить современное химическое производство, отвечающее мировым стандартам в области экологии и энергоэффективности", - сообщил генеральный директор ООО "Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус" Евгений Бехтгольд.

Запустить новое производство компания планирует к концу 2020 года. Ранее, в 2016 году, предприятие "УХП-ХА" уже запустило цех, выпускающий противопригарные покрытия для литейной промышленности. Всего ФРП предоставил займы 14 предприятиям Свердловской области на общую сумму 2,65 миллиарда рублей при общем бюджете проектов 8,53 миллиарда рублей.