Пермяк отправится на поселение за смерть в столкновении легковушки и седельного тягача двоих людей

31-летнего пермяка наказали за аварию, в которой погибли двое людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Согласно приговору суда, он наказан двумя годами колонии-поселения. Кроме того, он должен будет матери одного погибшего и отцу другого по 300 тыс. руб.

Напомним, трагедия случилась около 22.00 17 июля 2017 г. на 19 км дороги Тюмень – Боровский – Богандинский. Пермяк на седельном тягаче начал обгон, не убедившись, что "встречка" свободна на достаточном расстоянии. Этот маневр создал опасность для ехавшего навстречу "Дэу Нексия". Водитель легковушки съехал на правую обочину, произошел занос. Машину выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с другим седельным тягачом. Водителя и пассажира легкового автомобиля с заднего сиденья выбросило из салона, оба погибли. Ехавший на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью.