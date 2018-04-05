Дольщикам "Кольцовского дворика" в Екатеринбурге предложили обменять квартиры на другие

Участники заседания координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков обсудили дальнейшие планы работы с гражданами, купившими квартиры в ЖК "Кольцовский дворик". Также рассмотрены вопросы ввода в эксплуатацию жилых комплексов "Березки" и "Западный", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров рассказал, что разработаны принципы обмена квартир в долгострое "Кольцовский дворик" на квартиры в доме по ул. Рощинская, 44, принадлежащие АО "САИЖК".

Участники совещания выразили желание внимательнее ознакомиться с предлагаемыми правилами обмена и утвердить их на следующем заседании комиссии.

Строительство "Кольцовского дворика" началось в 2013 году. По планам, комплекс должен был состоять из нескольких корпусов. Но полностью возведен всего один дом, его строительство планируют завершить в нынешнем году.

Всего дольщики ждут 390 квартир. Как сообщил Александр Комаров, около 70 человек уже выразили готовность обменять квартиры в недострое на жилье в доме на Рощинской.

Кроме того, участники совещания рассмотрели вопрос о завершении строительства дома в жилом комплексе "Березки" в Березовском. Генеральный директор группы компаний БЗСК Александр Фрибус заверил собравшихся, что к маю все замечания будут устранены, а в середине месяца дом будет сдан.

Также устраняются технические недостатки в проектной документации 3-го и 4-го жилых блоков жилого комплекса "Западный". Здесь также в мае ожидается получение разрешительных документов на ввод домов в эксплуатацию.