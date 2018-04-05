Путин не поддержал идею оценивать работу губернаторов по видеозаписям и улыбкам местных жителей

Владимир Путин не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского об оценке работы губернаторов по записям видеокамер. Улыбки местных жителей, запечатленные на них, не отразят реальное состояние дел в экономике региона, заявил президент.

Жириновский посоветовал делать снимки с веб-камер по всей стране. "Если хотите определить, хорошо ли работает губернатор, нужно делать снимки - 85 субъектов. Допустим, на завтра, 6 апреля, идут на работу… Посмотрите, где самые радостные лица, вот там хороший губернатор, а где самые мрачные, недовольные, раздраженные, злые - это самая лучшая оценка работы губернатора и мэра. Не нужны отчеты фальшивые, не нужны эти цифры, полно этих цифр", - сказал Жириновский на заседании Госсовета.

"Думаю, что если мы такие критерии введем, завтра все будут улыбаться, но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона", - цитирует Путина РИА Новости. Тем не менее, президент поблагодарил лидера ЛДПР за предложение.