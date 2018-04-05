Спасатели назвали причины пожара в тюменском магазине игрушек

Сотрудники МЧС рассказали о возможных причинах возгорания в магазине "Rich family", передает корреспондент Накануне.RU.

"По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания или занесения открытого источника огня. Во втором случае спектр широк: от курения до поджога", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МЧС Сергей Юсько.

Напомним, о пожаре стало известно сегодня в 0.20. Потушить его удалось только к 3.55. Площадь возгорания составила 3 тыс. "квадратов". Эвакуации не было, пострадавших нет.