В Екатеринбурге пройдет квест, посвященный Дню космонавтики 

В эту субботу, 7 апреля, в Екатеринбурге пройдет квест-игра, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики. Принять участие смогут все желающие до 30 лет: школьники, студенты и работающая молодежь, сообщили Накануне.RU соорганизаторы мероприятия - региональный центр патриотического воспитания.

Команды получат по карте с обозначениями контрольных пунктов и максимального количества баллов за прохождение каждого этапа. Задача участников – за четыре часа выполнить как можно больше заданий на этапах и набрать максимальное количество баллов.

Командам предстоит пройти 10 станций: Сикорский, Чкалов, Королев, Стратосфера, Дирижаблестроение, Гагарин, Леонов, Луна, Марс, Венера - и выполнить теоретические и практические задания на логику, эрудицию и смекалку.

Например, на станции "Марс" необходимо сдать экзамен на право управления радиоуправляемым марсоходом.

Мероприятие проводят департамент молодежной политики Свердловской области, государственное автономное учреждение Свердловской области "Региональный центр патриотического воспитания" и Уральский финансово-юридический колледж.

Все участники получат сертификат участника и фирменный браслет, а победители - кубки и медали.

Также во время игры пройдет фотоконкурс хэштегов: участники должны будут выложить свои фотографии с хэштегами конкурса в социальных сетях. Автор лучшей фотографии получит сертификат на двух человек на участие в Мозгобойне.

Квест пройдет 7 апреля 2018 г. с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 1, Уральский финансовый юридический институт.

Заявки на участие принимаются до 12.00 6 апреля 2018 г. по электронному адресу: rcpv.inf@yandex.ru.