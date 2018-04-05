Сотрудников гостиниц в Екатеринбурге обучат английскому языку почти за 6 млн

Центр развития туризма Свердловской области объявил открытый конкурс на оказание услуг по обучению английскому языку сотрудников гостиниц в Екатеринбурге, где остановятся участники и болельщики ЧМ-2018 по футболу. Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный на портале госзакупок.

Победитель аукциона должен будет разработать план обучения, организовать участников, сформировать программу обучения, а также вручить всем "ученикам" документы об окончании обучения и провести опрос. Из бюджета области на это выделят почти 6 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля.

Чтобы освоить английский язык, у сотрудников екатеринбургских гостиниц есть в общей сложности один месяц. Контракт должен быть исполнен уже к 12 июня, а 15 июня на поле "Екатеринбург-Арены" состоится первая игра, команда Египта сыграет против Уругвая.