"Не лезьте на рожон": РФС призвал болельщиков ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов

Болельщики московского ЦСКА, которые планируют посетить сегодняшний гостевой матч Лиги Европы против лондонского "Арсенала", не должны поддаваться на провокации англичан и ввязываться в конфликты. Об этом заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин.

Планируется, что встречу на стадионе "Эмирейтс" посетят около 500 армейских поклонников

"Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Люди едут за рубеж, они должны понимать, что представляют Россию: если на поле лицом страны являются футболисты, то на трибунах и в городе - болельщики, они должны иметь это в виду. Кроме того, они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить", - приводит слова Маркина ТАСС.

По его словам, в Англии не нужно поддаваться на провокации.

"Если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей. Тем более, там все намного строже", - отметил представитель РФС.

По словам Владимира Маркина, представитель отдела по безопасности и работе с болельщиками ЦСКА будет следить за российскими фанатами на гостевом секторе стадиона "Эмирейтс". Если на трибунах будет возникать какой-либо конфликт, представитель клуба сразу сможет вызвать помощь соответствующих органов.

Напомним, первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Финал турнира состоится 16 мая во французском Лионе.