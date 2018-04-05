В "Пермской химической компании", где в огне один человек погиб и пятеро пострадали, были нарушены правила безопасности

Прокуратура проверила обстоятельства пожара в "Пермской химической компании" и нашла нарушения в работе организации, передает корреспондент Накануне.RU.

Во-первых, часть работников не прошла обучение по охране труда и проверку знаний в установленный законом срок. Во-вторых, для водителей автопогрузчиков не были организованы медосмотры перед рейсами. В-третьих, никто не обеспечил безопасность работников при работе азотной установки. Компания и ее директор стали фигурантами "административок", ситуацию следует исправить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, утром 1 марта во время текущей работы организации из-за химической реакции начался пожар. Пострадали пять человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело.