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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Новости
05.04.2018 15:28 Мск (17:28 Екб)
экономика | Тюменская область
С собственника "Мостостроя-12" в суде взыскали более 600 млн рублей
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Алексанлдр Забарский (2017) | Фото: day.org.ru

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение по иску к владельцу компании "Мостострой-12" Александру Забарскому. Тюменский бизнесмен обязан выплатить"Экспателу" 632 млн руб. Средства ранее взял у "Сбербанка" в кредит "Мостострой-12", Забарский выступил поручителем, передает корреспондент Накануне.RU
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Иск подал ПАО "Сбербанк", в 2017 г. права требования по этому кредиту были выкуплены у "Сбербанка" компанией "Экспател". Забарский, как физическое лицо, выступил поручителем по кредиту, сообщили в "Экспателе". Суд постановил взыскать эту сумму с Забарского в пользу компании.

Как стало известно Накануне.RU, в ходе заседания Забарский попытался оспорить, что подпись на поручительстве принадлежит ему. Однако почерковедческая экспертиза показала, что на документе стоит подпись Забарского.

В пресс-центре Западно-Сибирского банка Сбербанка Накануне.RU пояснили, что, несмотря на уступку долга, намерены вести работу по привлечению менеджмента СП "Фоника" к уголовной ответственности: "Задолженность ООО "Тюменьстальмост" и ООО "Мостостроя-12" по кредитам Сбербанка уступлена "Экспател" в полном объеме. Несмотря на уступку долга, Сбербанк продолжит работу, направленную на привлечение бенефициаров группы "Фоника" к уголовной ответственности".

Напомним, из-за долгов перед Сбербанком в размере 1,36 млрд руб. в 2017 г. было инициировано банкротство "Тюменьстальмоста", учредителем завода являлась "Фоника". Решение о банкротстве в кассации оспорили экс-владельцы завода, однако после возврата дела в суд первой инстанции в отношении предприятия вновь открыта процедура наблюдения.

Добавим, что СП "Фоника" находится в стадии ликвидации: решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в январе 2018 г. общество признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство.

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05.04.2018 15:28 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
17:28 Екб


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С собственника "Мостостроя-12" в суде взыскали более 600 млн рублей
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