С собственника "Мостостроя-12" в суде взыскали более 600 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение по иску к владельцу компании "Мостострой-12" Александру Забарскому. Тюменский бизнесмен обязан выплатить"Экспателу" 632 млн руб. Средства ранее взял у "Сбербанка" в кредит "Мостострой-12", Забарский выступил поручителем, передает корреспондент Накануне.RU

Иск подал ПАО "Сбербанк", в 2017 г. права требования по этому кредиту были выкуплены у "Сбербанка" компанией "Экспател". Забарский, как физическое лицо, выступил поручителем по кредиту, сообщили в "Экспателе". Суд постановил взыскать эту сумму с Забарского в пользу компании.

Как стало известно Накануне.RU, в ходе заседания Забарский попытался оспорить, что подпись на поручительстве принадлежит ему. Однако почерковедческая экспертиза показала, что на документе стоит подпись Забарского.

В пресс-центре Западно-Сибирского банка Сбербанка Накануне.RU пояснили, что, несмотря на уступку долга, намерены вести работу по привлечению менеджмента СП "Фоника" к уголовной ответственности: "Задолженность ООО "Тюменьстальмост" и ООО "Мостостроя-12" по кредитам Сбербанка уступлена "Экспател" в полном объеме. Несмотря на уступку долга, Сбербанк продолжит работу, направленную на привлечение бенефициаров группы "Фоника" к уголовной ответственности".

Напомним, из-за долгов перед Сбербанком в размере 1,36 млрд руб. в 2017 г. было инициировано банкротство "Тюменьстальмоста", учредителем завода являлась "Фоника". Решение о банкротстве в кассации оспорили экс-владельцы завода, однако после возврата дела в суд первой инстанции в отношении предприятия вновь открыта процедура наблюдения.

Добавим, что СП "Фоника" находится в стадии ликвидации: решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа в январе 2018 г. общество признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство.