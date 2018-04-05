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политика  |  комментариев: 4
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от издателя  |  комментариев: 2


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общество ;
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Новости
05.04.2018 15:59 Мск (17:59 Екб)
общество | В России
Госдума усиливает позиции сити-менеджеров
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Цыганский поселок, план застройки, публичные слушания, карточки для голосования, голосование (2017) | Фото: Накануне.RU

Депутаты нижней палаты российского парламента одобрили в первом чтении проект изменений в статью 28 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части расширения списка тех, кто имеет право инициировать проведение публичных слушаний на территории муниципальных образований.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, сейчас инициаторами слушаний могут выступать жители муниципалитета, местный представительный орган и мэр, но не руководитель администрации города, работающий по контракту (сити-менеджер).

Вместе с тем, публичные слушания - одна из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. А местная администрация является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным собственным кругом полномочий по решению вопросов местного значения. Однако не везде глава города обладает полномочиями руководителя администрации.

Например, в Екатеринбурге мэр формально исполняет обязанности председателя думы, а хозяйственными вопросами, экономикой города занимается сити-менеджер. Он же в процессе исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения обобщает и анализирует правоприменительную практику. И при этом не может объявить о созыве публичных слушаний по актуальным для города вопросам.

ЖБИ, Каменные палатки, проект, застройка, публичные слушания(2017)|Фото: Накануне.RU

Чтобы исключить несправедливость, решено расширить круг субъектов инициативы проведения публичных слушаний, дав право сити-менеджерам быть "зачинщиками" таких мероприятий. Однако назначение слушаний, инициируемых главой местной администрации по контракту, возлагается на представительный орган муниципального образования, то есть на местную думу.

"Вынесение проекта муниципального нормативного правового акта, разработанного местной администрацией, на публичные слушания позволит выявить отношение населения к соответствующему вопросу, что, в свою очередь, будет способствовать конструктивному и эффективному сотрудничеству с местным сообществом, повышению гласности в деятельности органов местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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05.04.2018 15:59 Мск | Андрей Яловец
17:59 Екб


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Госдума усиливает позиции сити-менеджеров
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