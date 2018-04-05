В Алма-Ате тушат крупный пожар в жилой многоэтажке: эвакуировано 300 человек

Крупный пожар в жилой пятиэтажке, возникший в четверг в Алма-Ате, локализован, сообщила пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 1 тысячу квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из здания 300 человек, в том числе 52 ребенка. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в микрорайоне Кокжиек поступило на пульт дежурного городского департамента по ЧС в 16.03 (13.03 мск). По данным РИА Новости, огонь охватил балконы дома и кровлю.

Напомним, российские регионы в последние дни охватила череда пожаров: горели торговые центры в Москве, Тюмени, жилой дом в Сочи. Самый крупный пожар произошел 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека.