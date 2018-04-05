В Новосибирске могут отменить выборы мэра. Локоть готовится к выборам губернатора

Анатолий Локоть накануне презентовал стратегию развития Новосибирска до 2030 года. Наблюдатели уже успели назвать это программой под выборы губернатора региона, которые пройдут осенью 2018 года.

"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня запустил свою губернаторскую кампанию. Начал с презентации стратегии развития Новосибирска до 2030 года. Всё уже готово - содержание, визуальный стиль кампании, элитная коалиция. Вопрос в том, будет ли кто-то из членов Политбюро 2.0 играть против кандидата Ковальчуков - Травникова?" - цитирует в своих соцсетях секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов наблюдения коллег.

Напомним, что срок полномочий Анатолия Локтя в качестве мэра Новосибирска истекает в апреле 2019 года и некоторые наблюдатели уверены, что к этому времени прямые выборы главы могут отменить.

Политолог Константин Калачев отмечает, что после отмены выборов главы Екатеринбурга очень вероятно, что именно Новосибирск станет городом, где будет запущена аналогичная процедура. Решение будет зависеть от того, возникнет ли конфликт между городской администрацией и новым врио главы региона Андреем Травниковым. Выдвижение Локтя на выборы губернатора такой конфликт несомненно создает.

"В Новосибирской области ситуация уникальная, мэр-коммунист у нас один. Я не знаю, как у него складываются отношения с врио. Насколько я понимаю, КПРФ рассматривает выдвижение Локтя в губернаторы, и проблемы есть. Поэтому Новосибирск, наверное, на первом месте, где прямые выборы мэра под угрозой", - говорит политолог.

"Если будет хоть намек на конфликт, возникнет соблазн поменять систему управления, тем более для губернатора, который варяг и чувствует себя не очень уверенно", - добавляет Константин Калачев.

Новосибирский общественник, координатор движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов отмечает, что отмена выборов главы Екатеринбурга не вызвала возмущения в Новосибирске.

"Новосибирцы посочувствовали Екатеринбургу, но волны народного гнева нет, на улицы никто не выходил. Понятно, что мэр должен избираться. Такая это работа – представлять интересы жителей города. Другое дело, что выборов мэра в Екатеринбурге, по сути, и не было. Полномочия Ройзмана вряд ли превышают полномочия английской королевы. А в Новосибирске мэр имеет реальные рычаги, он реально управляет, и тут он боролся за этот пост и победил на выборах", - говорит Антонов. При этом он отмечает, что выборы мэра в Новосибирске должны сохраниться.

"А как научиться отличать плохого политика от хорошего политика и управленца? Как мы хотим, чтобы общество этому научилось? Оно должно научиться через выборы. Если мы хотим действительно строить стабильное общество - демократическое, со сменяемой властью, а не с властью геронтократов, то выборы нужны, и нужны на всех уровнях. Начиная от старшего по дому и кончая губернатором и президентом", - говорит Антонов.