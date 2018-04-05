Порошенко: "АТО" в Донбассе завершится в мае

"АТО" в Донбассе закончится в мае. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко во время визита в Винницу.

"Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом [об "оккупации Донбасса"]. Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил. Режим "АТО", когда это все координировалось через руководство СБУ, сейчас будет переведен под руководство вооруженных сил", - сказал он.

Порошенко также выразил уверенность, что "война закончится нашей победой".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 17 марта Порошенко назначил командующим операции объединенных сил, в которую трансформируется "АТО", Сергея Наева. Следственный комитет России завел уголовное дело на Наева за отдание заведомо преступных приказов и убийство жителей Донбасса.