Пришла весна! Жители Екатеринбурга жалуются на лужи, которые можно только переплыть

Жители Екатеринбурга жалуются на лужу, глубина которой достигает 40 см. Вода скопилась рядом с автомойкой на ул. Смазчиков, Пионерского микрорайона. Управляющая компания говорит, что это не их территория, а из администрации людей отправляют к квартальному. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях.

"В УК "Урал-С" сказали, что это не их территория. В администрации рекомендуют обратиться к квартальному. Квартальный же, сообщил, что это не его забота и вообще, владелец автомойки не заключал договор на уборку территории от снега. Обратились к владельцу мойки, он ответил что ничего не знает и на территории сухо. Рядом находится автостоянка, попасть на которую можно только вплавь", - пишут жители.

Накануне.RU уже проверило состояние дорог и чистоту в центре города: грязь, сломанные знаки и светофоры.