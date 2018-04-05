Путин: справедливая и честная конкуренция – это залог обновления страны

Президент России Владимир Путин рассказал, что необходимо для развития страны. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на сегодняшнем заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции, которое прошло в Кремле.

"Вы знаете, насколько масштабные задачи стоят перед страной. Они требуют максимально эффективно включиться в их решение, причем включиться всех: и гражданское общество, и бизнес, и органы власти должны вместе работать. И конечно же, требуются усилия всех субъектов Российской Федерации. Тема нашего заседания – развитие конкуренции в стране. Хочу сразу сказать, это одно из ключевых направлений нашей работы. Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть не может", - заявил Путин.

Президент добавил, что "справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах жизни".

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Владимир Путин примет в Кремле членов инспекционной комиссии Международного бюро выставок. Они прибыли в Россию в рамках инспекционной поездки для оценки готовности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025.