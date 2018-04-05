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05.04.2018
политика  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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От рук экс-депутата, которому вменяют избиение Dj Smash в пермском клубе, могли пострадать еще два человека
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Александр Телепнев, депутат заксобрания Пермского края (2016) | Фото: permkrai.er.ru

Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев, которого подозревают в избиении Dj Smash (Андрей Ширман) может быть причастен к избиению двух людей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным СМИ, незадолго до нападения на Dj Smash у того же клуба "Дом культуры" экс-депутат якобы избил студента. Пермяка доставили в больницу. Полученные им травмы признали побоями, то есть административным преступлением, в котором должен разобраться участковый. Кроме того, уже после случая с Ширманом Телепнев якобы сломал два ребра девушке. Потерпевшая, по данным СМИ, якобы боится писать заявление. Получить комментарий краевого управления МВД к моменту публикации новости не удалось.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Суд не стал его арестовывать: Телепнева отпустили под залог в 200 тыс. руб.

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05.04.2018 15:03 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
17:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2018 11:43 Мск
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От рук экс-депутата, которому вменяют избиение Dj Smash в пермском клубе, могли пострадать еще два человека
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