От рук экс-депутата, которому вменяют избиение Dj Smash в пермском клубе, могли пострадать еще два человека

Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев, которого подозревают в избиении Dj Smash (Андрей Ширман) может быть причастен к избиению двух людей, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным СМИ, незадолго до нападения на Dj Smash у того же клуба "Дом культуры" экс-депутат якобы избил студента. Пермяка доставили в больницу. Полученные им травмы признали побоями, то есть административным преступлением, в котором должен разобраться участковый. Кроме того, уже после случая с Ширманом Телепнев якобы сломал два ребра девушке. Потерпевшая, по данным СМИ, якобы боится писать заявление. Получить комментарий краевого управления МВД к моменту публикации новости не удалось.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает. Суд не стал его арестовывать: Телепнева отпустили под залог в 200 тыс. руб.