"Россия 1" обнародовала запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой

Программа "60 минут" на телеканале "Россия 1" обнародовала запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией.

В начале программы ведущие указали, что Виктория Скрипаль сама передала эту запись телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером. При этом ведущие оговорились, что не могут подтвердить подлинность разговора.

Юлия Скрипаль заявила в этом телефонном разговоре с Викторией, что ее состояние нормальное.

Отвечая на вопрос Виктории, все ли нормально у папы (Сергея Скрипаля), Юлия ответила: "Все нормально. Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь. Все окей".

Согласно обнародованному телеканалом телефонному разговору, Скрипаль сама позвонила из Лондона Виктории.

"Алле, ты меня слышишь?" - спрашивает Юлия. Виктория отвечает: "Я слышу".

Далее идет следующий диалог:

- Это Юля Скрипаль.

- Ой, Юлька, ты? Я слышу по голосу, что это ты. Понять не могу. Это тебе дали телефон?

- Да.

- Слава Богу. Юляша, у тебя все нормально?

- Нормально. Все хорошо.

- Смотри: если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

- Но тебе визу никто не даст, Вика.

- Если дадут, то мне надо, чтобы ты сказала, могу ли я тебя видеть или нет. Сказала слово "да".

- Я думаю, нет. Тут сейчас ситуация такая, что...

Отвечая на вопрос, чей телефон у Скрипаль, она ответила: "Это временный такой... Просто тут ситуация, сама знаешь какая".

Накануне Виктория Скрипаль в эфире Первого канала предположила, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться в Солсбери рыбой.

На прошлой неделе стало известно, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить.

Как ранее сообщало Накануне.RU, отравление Юлии и Сергея Скрипалей произошло 4 марта в центре города Солсбери. По утверждению британского правительства, к отравлению причастна Россия. Против Скрипалей, заявляют британцы, применили химическое оружие класса "Новичок", которое разрабатывали в Советском Союзе. Россия отвергает эти обвинения.