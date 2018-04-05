Ямальских чиновников после скандала в Бундестаге обязали отчитываться о международных поездках

в этот день
05.04.18
17:30
В Екб.19:30
Минэкономразвития РФ предложили преобразовать в Госплан
Новосибирский мэр-коммунист готовится "пойти на губернатора"
Протестные акции ослабили позиции губернаторов, но усилят роль полпредств
Главное
В Кремле заявили, что в России нет олигархов

Тема дня
"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Порошенко обозвал всех сторонников "Северного потока-2" "сообщниками России"
"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту газа через Украину
Уральцы смогут слетать в Крым по льготной цене
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
В аэропорту Волгограда появится памятник офицеру вермахта?!
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Задержана начальник инспекции госстройнадзора Кемеровской области
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1231

Ямальских чиновников после скандала в Бундестаге обязали отчитываться о международных поездках
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Бундестаг, выступление новоуренгойских школьников (2017) | Фото: https://www.youtube.com/watch?v=rOqZ7h69KME

Глав муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа обязали отчитываться о международной деятельности, которая ведется в их городах и поселках. Соответствующий приказ опубликован на сайте органов власти автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Отчеты руководители муниципалитетов должны будут предоставлять ежегодно, в срок до 15 января.

Информация о международных и внешнеэкономических связях, которую будут предоставлять главы ямальских городов и поселков, должна включать в себя: наименование мероприятия, место и сроки проведения мероприятия, субъект приграничного сотрудничества сопредельного государства, состав участников и содержание мероприятия, результат мероприятия.

При необходимости главы муниципалитетов будут предоставлять иные сведения на основании письменных запросов уполномоченного органа.

Приказ подписал заместитель губернатора Ямала, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров.

Отметим, что о необходимости документа заговорили после международного скандала, который разразился, когда, выступая в Бундестаге, школьник из газовой столицы назвал солдат Вермахта, воевавших против СССР, "невинно убиенными". Эти слова вызвали шквал осуждения. По итогам проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре чиновника администрации Нового Уренгоя.

Другие новости по темам: чиновники, отчеты, мальчик с бундестага, новый уренгой, школьник из нового уренгоя, проверка, международные поездки
05.04.2018 15:30 Мск | Новый Уренгой | Ксения Теплякова
17:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.12.2017 13:17 Мск
Четыре чиновника администрации Нового Уренгоя наказаны после проверки высказывания школьника о "невинных фашистах"

Ранее 20.12.2017 14:27 Мск
"С ним ничего страшного не происходит": Пушков жестко осадил Кобылкина, который встал на защиту "мальчика из Бундестага"

Ранее 19.12.2017 18:46 Мск
"Великой Отечественной войне в учебнике посвящено 2 страницы, чего мы хотим от детей?" Кобылкин встал на защиту "мальчика из Бундестага"

Ранее 14.12.2017 14:49 Мск
"Поселок городского типа Капитолий и сказочная страна Госдума". Иван Ургант посмеялся над "городом Бундестагом"

Ранее 13.12.2017 13:04 Мск
"Техническая ошибка". Ямальский депутат объяснила, откуда взялся "город Бундестаг"

Ранее 12.12.2017 09:06 Мск
Выступление школьников в Бундестаге чиновники списали на "бесконтрольное участие в мероприятии"

Ранее 08.12.2017 15:07 Мск
"Вы будете мне рассказывать, что это писал школьник?": Михалков о ямальском подростке, который "покаялся" в Бундестаге

Ранее 24.11.2017 12:44 Мск
В Тюмени воздвигли памятник "покаявшемуся" в Бундестаге новоуренгойскому школьнику

Ранее 24.11.2017 11:04 Мск
Прадед "покаявшегося" в Бундестаге школьника создал в Кургане музей дивизии, а в войну смог предотвратить нападение фашистов на свою часть

Ранее 22.11.2017 14:19 Мск
Мэру Нового Уренгоя, после выступления школьника в Бундестаге, подарят книги об истории Великой Отечественной войны

Ранее 22.11.2017 13:30 Мск
Кобылкин не исключил, что скандал в Бундестаге вызван проблемами в сфере образования

Ранее 22.11.2017 10:54 Мск
Губернатор Новгородской области пригласил "покаявшегося" в Бундестаге ямальца на конференцию и спектакль о Нюрнбергском трибунале

Ранее 22.11.2017 10:42 Мск
Кобылкин "школьника из Бундестага" не даст в обиду. Он "активный участник патриотических форумов"

Ранее 21.11.2017 20:33 Мск
Уренгойский гимназист впервые прокомментировал выступление в Бундестаге

Ранее 21.11.2017 19:27 Мск
"Школьник старался угодить немецким депутатам и лопухнулся": депутат Госдумы выступил против наказания ученика новоуренгойской школы

Ранее 21.11.2017 17:52 Мск
В Госдуме назвали однобокой ситуацию вокруг выступления в бундестаге школьника из Нового Уренгоя

Ранее 21.11.2017 16:23 Мск
Министр образования Ольга Васильева назвала недопустимой травлю новоуренгойского школьника

Ранее 21.11.2017 15:03 Мск
После "покаяния" новоуренгойского школьника в Бундестаге главе газовой столицы предложили уйти в отставку

Ранее 21.11.2017 14:49 Мск
Депутат заявил о наличии проблем в системе образования, комментируя выступление ямальского школьника в бундестаге

Ранее 21.11.2017 13:59 Мск
Невинно обсуждаемый: детский омбудсмен призвала оставить в покое школьника из Нового Уренгоя

Ранее 21.11.2017 13:52 Мск
Ямальские чиновники проверяют скандальную гимназию. До депобразования ЯНАО проверки пока не докатились

Ранее 21.11.2017 13:02 Мск
В Кремле считают неверным обвинения в злом умысле выступившего в бундестаге ямальского школьника

Ранее 21.11.2017 12:12 Мск
В Госдуме заявление ямальского школьника назвали результатом уменьшения бюджета на образование

Ранее 21.11.2017 11:21 Мск
Немцы Урала удивлены, что к ямальскому школьнику попали секретные сведения

Ранее 21.11.2017 08:44 Мск
Пушков назвал "покаяние" ямальского школьника в Бундестаге "всходом ядовитых семян"

Ранее 21.11.2017 08:20 Мск
"Оказывается, фашисты к нам просто в гости приехали!" Ямальских ветеранов возмутило выступление школьника в Бундестаге

Ранее 21.11.2017 08:09 Мск
Владимир Соловьев предложил вывезти на кладбище ямальского школьника, "покаявшегося" в Бундестаге

Ранее 21.11.2017 07:48 Мск
Ямальскому школьнику, рассказавшему в Бундестаге о "мирных фашистах" в СССР, начали угрожать

Ранее 20.11.2017 14:38 Мск
Совет Федерации потребовал от правительства Ямала проверить программу гимназии, ученик которой рассказал о "не хотевших воевать фашистах"

Ранее 20.11.2017 11:45 Мск
Ямальские чиновники поддержали высказывание про "мирных фашистов"

Ранее 20.11.2017 10:08 Мск
Международный скандал. Школьник с Ямала назвал солдат Вермахта "невинно погибшими"








Добавить комментарий:

Ямальских чиновников после скандала в Бундестаге обязали отчитываться о международных поездках
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+