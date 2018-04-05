Ямальских чиновников после скандала в Бундестаге обязали отчитываться о международных поездках

Глав муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа обязали отчитываться о международной деятельности, которая ведется в их городах и поселках. Соответствующий приказ опубликован на сайте органов власти автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Отчеты руководители муниципалитетов должны будут предоставлять ежегодно, в срок до 15 января.

Информация о международных и внешнеэкономических связях, которую будут предоставлять главы ямальских городов и поселков, должна включать в себя: наименование мероприятия, место и сроки проведения мероприятия, субъект приграничного сотрудничества сопредельного государства, состав участников и содержание мероприятия, результат мероприятия.

При необходимости главы муниципалитетов будут предоставлять иные сведения на основании письменных запросов уполномоченного органа.

Приказ подписал заместитель губернатора Ямала, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров.

Отметим, что о необходимости документа заговорили после международного скандала, который разразился, когда, выступая в Бундестаге, школьник из газовой столицы назвал солдат Вермахта, воевавших против СССР, "невинно убиенными". Эти слова вызвали шквал осуждения. По итогам проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре чиновника администрации Нового Уренгоя.