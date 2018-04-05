Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2"

Верховная рада Украины призвала иностранные парламенты, правительства и мировой бизнес не участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2". Соответствующее постановление Рада поддержала 266 голосами, передает корреспондент Накануне.RU.

Украинский парламент призвал провести консультации между правительством Украины и Еврокомиссией, чтобы заблокировать строительство газопровода. Также депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и связанных с ним лиц персональных и секторальных санкций.

Депутаты Рады опасаются, что успех "Северного потока-2" станет утверждением "абсолютной монополии России на газовом рынке Европы".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев заявил, что не оставит попыток заблокировать строительство газопровода. Украинский президент Петр Порошенко обозвал всех его сторонников "сообщниками России". Экономические потери Украины от запуска газопровода могут составить до 3% ВВП.