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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2"
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Северный поток-2, Герхард Шредер (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Верховная рада Украины призвала иностранные парламенты, правительства и мировой бизнес не участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2". Соответствующее постановление Рада поддержала 266 голосами, передает корреспондент Накануне.RU.
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Украинский парламент призвал провести консультации между правительством Украины и Еврокомиссией, чтобы заблокировать строительство газопровода. Также депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и связанных с ним лиц персональных и секторальных санкций.

Депутаты Рады опасаются, что успех "Северного потока-2" станет утверждением "абсолютной монополии России на газовом рынке Европы".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев заявил, что не оставит попыток заблокировать строительство газопровода. Украинский президент Петр Порошенко обозвал всех его сторонников "сообщниками России". Экономические потери Украины от запуска газопровода могут составить до 3% ВВП.

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05.04.2018 15:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:00 Екб


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Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2"
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