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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 4
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Новости
05.04.2018 14:38 Мск (16:38 Екб)
политика | За рубежом
Финляндия дала разрешение на строительство "Северного потока - 2"
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Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK (2017) | Фото: nord-stream2.com

Правительство Финляндии дало проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" условное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны. Сообщение опубликовала канцелярия финского кабмина.
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"[Принято] решение в отношении использования исключительной экономической зоны Финляндии дать условное разрешение проекту газопровода "Северный поток - 2". Разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить", - цитирует сообщение ТАСС.

Это первая фаза выдачи разрешения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода Nord Stream 2. Разрешительные документы должны выдать Швеция и Дания. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 г..



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05.04.2018 14:38 Мск | Финляндия | информационная служба Накануне.RU
16:38 Екб


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Финляндия дала разрешение на строительство "Северного потока - 2"
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