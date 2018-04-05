Финляндия дала разрешение на строительство "Северного потока - 2"

Правительство Финляндии дало проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" условное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны. Сообщение опубликовала канцелярия финского кабмина.

"[Принято] решение в отношении использования исключительной экономической зоны Финляндии дать условное разрешение проекту газопровода "Северный поток - 2". Разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить", - цитирует сообщение ТАСС.

Это первая фаза выдачи разрешения.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода Nord Stream 2. Разрешительные документы должны выдать Швеция и Дания. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 г..