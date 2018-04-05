В Курганской области после капитального ремонта открыли школу

В Зауралье в селе Прорывное после капитального ремонта открылась школа.

На ремонт из областного бюджета было выделено 20 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В школе заменили окна, двери и пол, отремонтировали системы отопления и освещения, провели отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

В прошлом году в этой школе обновили спортивный зал - на это из федерального бюджета выделили около 1 млн рублей и около 100 тыс. рублей из областного.