СБУ обвинила Генштаб РФ в прошлогоднем покушении на депутата Рады Мосийчука

СБУ обвинила Генштаб РФ в организации покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в октябре прошлого года. Об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Организатор - неустановленный представитель Главного управления Генштаба РФ", - сказал Кононенко.

Он рассказал, что оперативник Генштаба якобы въехал на Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей. В гараже они будто бы прятали взрывчатку и оружие.

СБУ арестовала подозреваемого в покушении Михаил Мятных. Еще двое исполнителей объявлены в розыск. Это уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Волыни Игорь Лысак. Сейчас они, по данным СБУ, находятся в России. Им заочно объявлено о подозрении. Украина намерена обращаться к России с запросом о выдаче подозреваемых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" в результате взрыва был ранен депутат Рады Игорь Мосийчук. Всего в результате инцидента погибли двое и получили ранения трое человек. Киев сразу же обвинил в этом Россию.