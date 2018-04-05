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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 1
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


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05.04.2018
общество ;
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СБУ обвинила Генштаб РФ в прошлогоднем покушении на депутата Рады Мосийчука
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(2017) | Фото:

СБУ обвинила Генштаб РФ в организации покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в октябре прошлого года. Об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
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"Организатор - неустановленный представитель Главного управления Генштаба РФ", - сказал Кононенко.

Он рассказал, что оперативник Генштаба якобы въехал на Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей. В гараже они будто бы прятали взрывчатку и оружие.

СБУ арестовала подозреваемого в покушении Михаил Мятных. Еще двое исполнителей объявлены в розыск. Это уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Волыни Игорь Лысак. Сейчас они, по данным СБУ, находятся в России. Им заочно объявлено о подозрении. Украина намерена обращаться к России с запросом о выдаче подозреваемых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" в результате взрыва был ранен депутат Рады Игорь Мосийчук. Всего в результате инцидента погибли двое и получили ранения трое человек. Киев сразу же обвинил в этом Россию.

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05.04.2018 14:35 Мск | Евгений Чернышёв
16:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.10.2017 18:40 Мск
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Ранее 27.10.2017 12:11 Мск
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СБУ обвинила Генштаб РФ в прошлогоднем покушении на депутата Рады Мосийчука
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