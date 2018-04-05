В Москве судят сотрудников аэропорта Шереметьево, требовавших деньги с бизнесменов

В Москве перед судом предстанут сотрудники аэропорта Шереметьево. Их обвиняют в коммерческом подкупе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, было установлено, что начальник складского отдела и транспортировки дирекции по снабжению данного аэропорта через подельника искал бизнесменов, которым гарантировал положительное рассмотрение заявок на приобретение техники и беспрепятственное заключение договоров купли-продажи за денежное вознаграждение.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий 19 декабря прошлого года посредник получил от представителя покупателя 1 млн 400 тыс. руб., часть из которых на следующий день передал начальнику отдела под контролем оперативных сотрудников.

На время следствия все фигуранты находились под домашним арестом. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.