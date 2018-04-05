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"Британия подняла всю Европу против Кремля и заткнула Германию" Британские СМИ сообщили, что установили место производства газа "Новичок", которым были якобы отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. The Times со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что лаборатория находится в России, где именно — не уточняется.​ Якобы установить источник производства яда удалось с помощью научного анализа и разведданных уже спустя несколько дней после отравления.
05.04.2018
политика  |  комментариев: 2
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть 2 Система подавления любого инакомыслия на Украине с весны 2014 раскручивалась все сильней, и мое дело оказалось знаковым в Харькове. Власти решили публично наказать меня и бросили всю мощь репрессивного аппарата на поиск несуществующих доказательств моей вины.
05.04.2018
общество ;
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Новости
05.04.2018 14:25 Мск (16:25 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Москве судят сотрудников аэропорта Шереметьево, требовавших деньги с бизнесменов
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москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В Москве перед судом предстанут сотрудники аэропорта Шереметьево. Их обвиняют в коммерческом подкупе.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, было установлено, что начальник складского отдела и транспортировки дирекции по снабжению данного аэропорта через подельника искал бизнесменов, которым гарантировал положительное рассмотрение заявок на приобретение техники и беспрепятственное заключение договоров купли-продажи за денежное вознаграждение.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий 19 декабря прошлого года посредник получил от представителя покупателя 1 млн 400 тыс. руб., часть из которых на следующий день передал начальнику отдела под контролем оперативных сотрудников.

На время следствия все фигуранты находились под домашним арестом. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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05.04.2018 14:25 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:25 Екб


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В Москве судят сотрудников аэропорта Шереметьево, требовавших деньги с бизнесменов
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