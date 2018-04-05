Глава дирекции Октябрьской железной дороги задержан за вымогательство 5 млн рублей

В отношении начальника Дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ, в начале 2018 года глава дирекции потребовал у руководителя коммерческой организации 5 млн рублей якобы за содействие беспрепятственному выполнению строительных работ на одном из объектов РЖД.

В настоящее время подозреваемый и его посредник задержаны. С ними проводятся необходимые следственные действия.

В марте сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок ведения реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения.