Задержаны директор и инженер УК, обслуживающей дом, с крыши которого лед упал на маленькую пермячку

В рамках расследования уголовного дела о падении льда на девятимесячную пермячку задержаны директор управляющей компании "Гарант" Алексей Рямов и инженер этой же организации, которая обслуживает дом, с которого упала глыба, передает корреспондент Накануне.RU.

"Они задержаны для допросов, меру пресечения изберут в ближайшее время, завтра или послезавтра", - рассказал Накануне.RU начальник следственного отдела по Кировскому району Перми краевого управления СКР Антон Фотин.

Напомним, 2 апреля кусок льда упал на голову маленькому ребенку. Власти города предположили, что ледяная глыба обрушилась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. Девочку срочно доставили в больницу и прооперировали. 4 апреля она умерла.