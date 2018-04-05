Киев допустил возвращение домой моряков захваченного судна "Норд"

После суда членов экипажа захваченного украинскими пограничниками российского судна "Норд" из Крыма, вероятнее всего, отпустят домой в Керчь. Об этом заявил начальник управления надзора за уголовным производством киевской "прокуратуры Крыма" Игорь Поночевный.

По его словам, ситуация сложилась уникальная, поскольку "в мире таких конфликтов, как в настоящее время в Крыму, еще не было", а люди стали "заложниками ситуации".

В то же время он отметил, что будет проводиться досудебное расследование по двум уголовным производствам - относительно капитана корабля, который "незаконно" прибыл в Крым, и по факту "незаконного" рыбного промысла. Члены экипажа будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, российское судно украинские пограничники захватили 25 марта в нейтральных водах. Судно доставили в порт Бердянск и арестовали. У моряков отобрали российские паспорта и принуждают для освобождения признать себя гражданами Украины. Поскольку их не признают российскими гражданами, то к ним не допускают российского консула. Капитана Владимира Горбенко увезли в Херсон.