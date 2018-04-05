Госдума решила, что приставы могут контролировать "всемирную паутину"

За удалением из сети интернет сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию гражданина или юридического лица, будут следить судебные приставы.

Такое решение приняли депутаты Госдумы, внеся изменения в федеральные законы "Об исполнительном производстве" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснил один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Василий Пискарев, предлагается внести в действующее законодательство изменения, "предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица".

Проще говоря, если виртуальный обидчик признан виновным в оскорблении, но по истечении отведенного времени не удалил сведения из интернета, не принял меры для пресечения распространения порочащих сведений, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к сведениям, распространенным в сети.

В пояснительной записке к документу говорится, что "принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации".