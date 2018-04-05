Тагильский ХК "Спутник" покинет чемпионат ВХЛ и сосредоточится на воспитании молодежи в дивизионе рангом ниже

Нижнетагильский хоккейный клуб "Спутник" прекратит выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в будущем сезоне команда будет играть в дивизионе рангом ниже – Первенстве ВХЛ. Об этом на итоговой пресс-конференции сезона 2017-2018 г. сказал председатель правления клуба Александр Балбашев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "НПК Уралвагонзавод".

Выступление профессиональных команд было признано неудовлетворительным. Напомним, что "Спутник" по итогу сезона занял 26 место из 27 команд в чемпионате ВХЛ, в Первенстве - последнее 9 место. Отмечалось, что обе команды были недоукомплектованы воспитанниками местной школы хоккея. В прошлом сезоне за основную команду выступало 13 тагильчан из 42 игроков, в Первенстве - 25 из 44. В клубе было принято решение усилить работу по детско-юношеской спортивной школе, чтобы воспитывать своих хоккеистов и комплектовать команды мастеров на основе местных воспитанников.

Команда "Спутник" должна продолжить выступать в Первенстве Высшей хоккейной лиги (третья по силе лига в системе российского хоккея). Тагил не лишится профессионального хоккея, а у юных хоккеистов останется пример для подражания и стимул заниматься как можно лучше, чтобы попасть в основную команду, объяснили в клубе.

"Команда выступила, мягко говоря, не очень удачно, и эти места нас никак не удовлетворяют. После обсуждений принято решение, что команда ХК "Спутник" будет выступать в Первенстве ВХЛ, чтоб сосредоточиться на воспитанниках тагильской школы хоккея и усилить поддержку детской хоккейной школы. Я хочу, чтобы было правильно понято: мы где-то делаем шаг назад, чтобы сделать два шага вперед", - уточнил Александр Балбашев.

В скором времени "Спутник" представит спонсорский пакет на рассмотрение "Уралвагонзаводом" (входит в ГК "Ростех") и другими заинтересованными сторонами города и области. Отмечается, что спонсорская поддержка будет направлена на развитие детско-юношеского хоккея в Нижнем Тагиле.

В свою очередь генеральный директор АО "НПК "Уралвагонзавод" Александр Потапов в обращении отметил, что итоги 2017 года позволили принять решение о развитии сильной детско-юношеской школы по хоккею в Нижнем Тагиле.

"На посту генерального директора корпорации я поставил задачу поддерживать детский и юношеский хоккей любыми средствами, чтобы уровень мастерства наших воспитанников позволял им в будущем выступать в команде мастеров и расти дальше, а не отсиживаться на скамейке запасных, наблюдая за игрой легионеров. Именно поэтому команда "Спутник" должна комплектоваться в основном тагильскими игроками – выпускниками нашей детско-юношеской школы", - сказал Потапов.

А генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что "Ростех" поддерживает стремление УВЗ создать по-настоящему сильный коллектив на базе "Спутника".

"Корпорация согласовала необходимые объемы спонсорской помощи на эти цели. При этом мы понимаем, что клуб нуждается в обновлении и ставим основной задачей развитие именно детского хоккея. Местная хоккейная школа всегда считалась сильной, с нее начинали свой путь такие прославленные хоккеисты, как Сергей Шепелев, Сергей Гусев, Александр Радулов и другие. Уверен, что будущее "Спутника" – не за приглашенными игроками, а за детьми заводчан, их сверстниками из Нижнего Тагила и окрестных городов, которые сегодня увлечены этим видом спорта", - сказал он.