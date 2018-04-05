Стартовал конкурс на проект нового концертного зала для Свердловской филармонии

Сегодня министерство строительства и развития инфраструктуры региона объявило о приеме заявок на международный конкурс архитектурно-художественных концепций по строительству нового концертного зала Свердловской филармонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, целью конкурса является создание "уникального филармонического комплекса", который будет соответствовать всем международным требованиям к проведению музыкальных мероприятий мирового уровня.

Отметим, что конкурс – международный, а его премиальный фонд составляет 10 млн рублей.

На первом этапе конкурса, который продлится до 30 апреля 2018 года, будут рассматриваться заявки претендентов на участие. По результатам квалификационного отбора выберут 10 финалистов, которые на втором этапе представят свои разработки жюри.

Второй этап продлится с 30 апреля до 30 июля 2018 года. В ходе финального заседания жюри определит три лучших проекта.

По окончании конкурса победитель и призеры могут быть приглашены к доработке концепции для дальнейшей разработки проекта.

Портфолио и заявки на участие принимаются до 12.00 16 апреля.

Организатором международного конкурса выступает министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области при содействии Благотворительного фонда поддержки Уральского академического филармонического оркестра.

Напомним, что в начале марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции нового зала филармонии в Екатеринбурге, а контролировать конкурс будет заместитель губернатора Павел Креков.