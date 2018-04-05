Тюменскую биатлонистку обозвали "чмошницей" и потребовали, чтобы она "валила из биатлона"

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко ответила на оскорбление озлобленного болельщика, которое получила через социальные сети. Незнакомый пользователь обозвал спортсменку "чмошницей" и потребовал, чтобы она "валила из биатлона", передает корреспондент Накануне.RU.

Ответ неизвестному обидчику, а также скриншот его высказывания, биатлонистка опубликовала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Люди, если вы обо мне так думаете и считаете, что я заслуживаю таких слов, сидите дома и завидуйте молча! И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный (человеком не могу назвать таких людей)", - весьма эмоционально отреагировала спортсменка.

Также Виктория Сливко поблагодарила друзей, родных и болельщиков за защиту и поддержку.

"Спасибо, что вы со мной, несмотря ни на что. Я вас люблю и ценю вашу поддержку. Благодаря вашим словам, сказанным в мою защиту и поддержку, я здесь, я в биатлоне! И только вместе мы добьемся вершин", - пишет Сливко на своей странице.

Виктория Сливко начала заниматься лыжными гонками с 2006 г. Тогда она была ученицей пятого класса села Рязаны Омской области. После начала тренироваться в Муромцево уже на областном уровне. В 2008 году, Виктория переехала в Тюмень и стала заниматься биатлоном. В 2012 г. попала в юношескую сборную России. На своем первом чемпионате мира среди юниоров в 2013 г. в Обертиллиахе выиграла золото в эстафете. Год спустя на чемпионате мира среди юниоров в Преск-Айле завоевала эстафетное серебро.

В 2015 г. в Отепя Виктория стала чемпионкой Европы среди юниоров в индивидуальной гонке и смешанной эстафете. Выступление в Раубичах на чемпионате мира среди юниоров-2015 принесло ей еще одно эстафетное серебро.

С 2015 г. тренируется в составе основной женской сборной России.

В сезоне 2015/2016 приняла участие в семи этапах Кубка IBU, где выиграла золото смешанной эстафеты на втором этапе в Риднауне и показывала высокие результаты на протяжении всего сезона. В феврале 2016 года в Тюмени стала чемпионкой Европы, вместе с Антоном Бабиковым одержав победу в одиночной смешанной эстафете.

К сезону 2016/2017 готовилась под руководством Виталия Норицына. Провела успешный сезон на этапах Кубка IBU: выиграла несколько медалей разного достоинства. Приняла участие в этапах Кубка мира в Рупольдинге, Антхольц-Антерсельве, Контиолахти и Холменколлене. Лучшие результаты: пятое место в эстафете (Антхольц) и 24–е в гонке преследования (Холменколлен).