Сенат Мексики предложил прекратить сотрудничество с США по борьбе с оргпреступностью и нелегальной миграции

Мексиканские парламентарии потребовали от правительства страны свернуть сотрудничество с США по целому ряду областей, среди которых - совместная борьба с незаконной миграцией и организованной преступностью. Разорвать сотрудничество предлагается до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не начнёт относиться к Мексике уважительно. Намерение лидера соседнего государства задействовать вооружённые силы для охраны американско-мексиканской границы сенаторы посчитали очередным проявлением неуважения, сообщает Infox.

Напомним, накануне МИД Мексики официально потребовал от Вашингтона разъяснений относительно планов по использованию армии для миграционного контроля. Властям США напомнили, что совместная борьба с пресечением нелегальной миграции осуществляется ежедневно и местные правоохранители депортируют десятки тысяч граждан других государств Латинской Америки, пытающихся через территорию Мексики незаконно въехать на территорию Соединённых Штатов.