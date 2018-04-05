Роспотребнадзор не удивили сообщения о горящем шоколаде. "Это естественный процесс"

Роспотребнадзор заинтересовался видео с горящим шоколадом. Будет проведена проверка

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, в ряде регионов России через социальные сети и мессенджеры распространяются видео о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности.

"Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях. Роспотребнадзор отмечает, что горение для продуктов питания – естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта", - сообщили в ведомстве.

Там призвали не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов, в частности, шоколада, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора для принятия мер.