В Кремле заявили, что в России нет олигархов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, жаловались ли в Кремль российские олигархи на возможное включение в черный список Вашингтона.

"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - поправил Песков журналиста, задавшего этот вопрос.

При этом он отметил, что сообщений от представителей крупного бизнеса на этот счет не поступало.

Кроме того, Москва пока не получала официальных подтверждений информации о возможном скором включении бизнесменов из России в санкционные списки в США, а также о допросе российских предпринимателей.

"Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений", - цитиирует ТАСС Пескова.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных официальных лиц США, опубликовала материал, в котором утверждается, что США могут к пятнице ввести новые санкции против России, в частности, против нескольких российских олигархов.

Кроме того, появились новости и о том, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера начала допрашивать российских бизнесменов.

Отметим, ранее и в российском правительстве заявляли об отсутствии олигархов в России. "Не думаю, что у нас есть олигархи, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - сказал ранее вице-премьер Аркадий Дворкович.