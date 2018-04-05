Нефтегазовые компании предпочитают иностранное ПО российскому. Совфед озаботился безопасностью объектов ТЭК

ТЭК России находится в критической зависимости от оборудования и программного обеспечения крупнейших зарубежных производителей. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров заявил на "круглом столе", посвященном поддержке отечественных производителей оборудования и программного обеспечения для отраслей топливно-энергетического комплекса. Выяснилось, что российские нефтегазовые компании предпочитают иностранные IT-решения российским аналогам. Сенаторы заметили, что такая политика является опасной и предложили запретить зарубежное ПО на особо крупных объектах, передает корреспондент Накануне.RU.

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Санкции, введенные западными странами в 2014 г., существенно ограничили доступ к технологиям для ряда областей комплекса, например, разведки и добычи на шельфе, добычи сланцевого газа, отметили участники "круглого стола". При этом, режим становится все более жестким.

"За последние полгода дополнительные санкции, непосредственно затрагивающие поставки оборудования и программного обеспечения для ТЭК, вводились дважды", - заметил Шатиров.

Выпадающую технику пытаются заместить отечественные компании. В "Россетях" формируется собственная система управления технологическими процессами, "БЕЦЕМА" подготовила к выпуску полимерные флоты для гидроразрыва пластов при нефтегазодобыче. Однако по целому ряду направлений процесс импортозамещения недостаточно эффективен. Это касается, в первую очередь, высокотехнологического и наукоемкого оборудования, автоматизированных систем управления технологическими процессами и программного обеспечения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совфеда, в проекте рекомендаций "круглого стола" отмечено, что крупнейшие нефтегазовые компании, несмотря на заявленную стратегию импортозамещения, отдают предпочтение импортному программному обеспечению при наличии отечественной альтернативы, ссылаясь на его функциональное преимущество и выстроенную технологию работы.

Практически все расчеты по подсчету запасов нефтегазовых месторождений осуществляются с помощью иностранных программ. Зачастую модели месторождений строятся и осуществляется подсчёт запасов зарубежными сервисными компаниями. Фактическим стандартом для работы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых стало использование американского программного обеспечения. При этом имеются российские производители, которые в большинстве случаев могут предложить аналогичную продукцию.

Доля отечественных производителей в данном сегменте рынка по информации экспертов не превышает 5%. Процесс локализации зарубежных информационных технологий, фактически сводится к формальному переводу экранных форм и документации на русский язык и оформлению документов на российское юридическое лицо. Интеллектуальная собственность и развитие технологий остаются за рубежом. В таких условиях особо остро стоит вопрос противодействия киберугрозам, обеспечения информационной и технологической безопасности.

В рекомендациях подчеркивается, что отечественное программное обеспечение и ИТ-решения уже сейчас в состоянии заместить большую часть импортных аналогов по различным направлениям деятельности компаний ТЭК, однако российские разработчики не консолидированы, программные платформы для интеграции отечественных приложений отсутствуют, что снижает конкурентоспособность российских производителей.

Участники "круглого стола" рекомендовали Правительству РФ рассмотреть возможность проведения анализа эффективности затрат на технологические инновации в промышленном производстве; применения мер налогового стимулирования развития отечественного производства оборудования и программного обеспечения, в том числе конверсионной продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Рекомендовано рассмотреть возможность приоритетного кредитования по минимальным процентным ставкам проектов, направленных на возрождение отечественного машиностроения. Также сенаторы считают нужны обеспечить бюджетное финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-промышленных работ в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

Предлагается ввести ограничение или запрет использования программного обеспечения и автоматизированных систем управления технологическими процессами иностранного производства на особо опасных и критически важных объектах ТЭК, также установить налоговые заградительные барьеры при закупке зарубежного оборудования и программного обеспечения в интересах предприятий ТЭК.