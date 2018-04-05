Губернатор Пермского края в мае выступит с посланием к депутатам заксобрания

Губернатор Пермского края Максим Решетников в мае выступит с посланием к депутатам краевого парламента. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Точная дата и примерное содержание доклада пока неизвестны.

Отметим, что в прошлый раз глава региона выступил с посланием в октябре прошлого года. Тогда Максим Решетников представил парламентариям проект краевого бюджета на 2018-2020 г.

Впервые перед народными избранниками губернатор выступил в статусе врио главы.Так, в июне он рассказал о своих планах по развитию края, в частности, коснулся темы развития моногородов.