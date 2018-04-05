На Южном Урале завершают работу над проектом стратегии социально-экономического развития Челябинской области

Работа над проектом стратегии социально-экономического развития Челябинской области подходит к своему завершению - основные параметры многостраничного документа сегодня были представлены губернатору Борису Дубровскому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Цели и задачи поставлены амбициозные - к 2035 году обеспечить социально-экономическое развитие, доходы населения и продолжительность жизни в Челябинской области на уровне регионов-лидеров.

"С момента проведения последнего заседания прошло пять месяцев. В этом периоде прозвучало Послание Президента Федеральному Собранию, где были обозначены новые векторы стратегического развития России и регионов, определены ключевые приоритеты на среднесрочную и долгосрочную перспективу. На уровне Челябинской области проведена большая работа по выработке базовых принципов региональной Стратегии экономического развития до 2035 года. Прошли обсуждения в профильных министерствах, на комитетах Законодательного Собрания, собраны и проанализированы замечания и предложения экспертов, в том числе независимых представителей научного сообщества", - отметил Дубровский.